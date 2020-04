Ist Komet Atlas bald mit blossem Auge zu sehen?

Am 28. Dezember 2019 entdeckten ihn Forscher am Firmament: Den Kometen Atlas. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Stern schon bald für jedermann sichtbar ist, der unter passenden Voraussetzungen den Nachthimmel beobachtet.

Astronom Thomas Kraupe: «Kometen sind aus der Urzeit des Sonnensystems übrig gebliebene Bauklötze der Planeten, die weit von der Sonne entfernt – quasi in der Tiefkühltruhe – bis heute überlebt haben. Sie haben sich vor viereinhalb Milliarden Jahren aus Aschewolken längst vergangener Sternengenerationen zusammengeklumpt»

«Der Komet Atlas zeigt schon jetzt bei länger belichteten Aufnahmen einen Schweif. Mit blossem Auge wird dieser aber wohl erst in der ersten Maihälfte erkennbar – allerdings leider nur in ländlichen Gegenden, abseits der störenden Lichter der Stadt und ohne Mondschein», so Astronom Thomas Kraupe, Leiter des Hamburger Planetariums gegenüber der «Bild».

Wird Atlas demnächst zerfallen?

Doch ob Atlas bis Ende Mai überhaupt noch in seiner jetzigen Pracht durchs All rauschen wird, ist noch ungewiss. Astronomen haben den Verdacht, dass er in absehbarer Zeit zerfallen könnte. Anhand von Bildern des Kometen gebe es Hinweise darauf, dass sich der Kern auflösen würde.

Kometen seien unberechenbar, erklärt Kraupe. Niemand könne in das Innere der Schweifsterne blicken. Es sei unklar, wie viel Eis der Kometen-Kern enthalte und wie porös dieser eisige Brocken sei. «Erst in Sonnennähe zeigt der Komet durch die Sonneneinstrahlung mehr Aktivität. Dann sehen wir, wie viel Eis verdampft und ob sich daraus ein grosser Kometenschweif entwickelt könnte.»

Überraschungen seien allerdings niemals ausgeschlossen, so der Astronom. «Da wir die Konsistenz eines bisher unbekannten Kometen-Kerns nicht kennen, sind Kometen ein bisschen wie Katzen, deren Verhalten man nie genau vorhersagen kann.»

