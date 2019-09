Ist das der Beweis für Nessie?

Allmählich löst sich das Rätsel um das sagenumwobene Monster von Loch Ness. Erst Anfang September gaben Forscher bekannt, dass Nessie wohl ein gigantischer Aal sein dürfte. Das habe eine umfangreiche DNA-Analyse von Wasserproben aus dem See ergeben.

Nun folgt der nächste Hinweis. Im Fluss Ness, der vom nördlichen Ende des Lochs abfliesst, wurde kurz vor der Bekanntgabe der Forschungsergebnisse ein Video aufgenommen, das vermutlich einen riesigen Aal zeigt, wie «Fox News» schreibt. Es wurde von der lokalen Fischereibehörde auf Social Media gepostet. Das Wasser ist trüb und das Wesen schwimmt im Hintergrund vorbei. Deutlich zu sehen ist es nicht – und lässt damit auch weiterhin noch Raum für Zweifel offen.

Lets be honest - when you see a large, eel shaped object passing your camera in the River Ness, the first thing you think of is #lochnessmonster 😂🙂👍 @ProfGemmell @LochNessCentre @ProfColinBean @jacobitecruises @IainAMalcolm @KJMillidine @ChrisDNessDSFB pic.twitter.com/9wgnBnNGGh