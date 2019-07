Ist der Tessiner ein Profi-Waffenschieber?

In Bissone wohnt er, in Melide existiert ein Postfach für seine Firma, doch niemand kennt den 42-jährigen Tessiner, der am Montagmorgen bei einer Razzia in Turin festgenommen wurde. Sein Wohnort wirkt verlassen, und kein Schild deutet auf seine Firma hin. Es könnte sich um eine einfache Fassade handeln, um die Waffengeschäfte in Italien zu verschleiern.

Wie der Sender Rai 1 berichtet, versuchte der Mann, eine Luft-Luft-Rakete von den katarischen Streitkräften auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Laut den Ermittlern wollte A. M.* die Waffe ukrainischen Separatisten verkaufen.

Schweizer wegen Rakete in Italien verhaftet

Erste Ermittlungen zeigen, dass es sich beim 42-Jährigen um einen Profi handeln könnte. Der Mann ist laut Polizei tatsächlich als Geschäftspartner «einiger italienischer Kämpfer mit extremistischen Ideologien» aufgetreten.

#Digos Torino ha concluso un’operazione nei confronti di 3 persone responsabili di detenzione di armi da guerra e da sparo.

Dalle indagini si è scoperta anche una trattativa per la compravendita di un missile aria – aria sequestrato in provincia di Pavia https://t.co/IvKFpgQ4Ox — Polizia di Stato (@poliziadistato) July 15, 2019

Gemäss Handelsregister ist seine Firma im Bereich «Verkauf, Vermietung, Verwaltung und Vermittlung im Bereich der Luftfahrtmechanik» tätig. Sein Sortiment könnte er jedoch mit der Rakete ausgeweitet haben. Die Rakete wurde in einem grossen Lagerhaus seines Geschäftspartners entdeckt.

Bei der Razzia wurde neben der Rakete französischer Bauart ein ganzes Waffenarsenal beschlagnahmt: Sturmgewehre, Pistolen und Munition. Auch Material mit Nazisymbolen sei sichergestellt worden, teilte die Polizei in Turin am Montag mit.

*Name der Redaktion bekannt

(fss/rab/kle)