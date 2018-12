Ist dieser Nazi-Pranger Kunst?

Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine offizielle Fahndungsseite: Unter Soko-chemnitz.de versucht die «Sonderkommission Chemnitz», die Identitäten jener Demonstranten aufzudecken, die im August dieses Jahres bei einer Demonstration in Chemnitz den Hitlergruss gezeigt oder sich sonst als Nazis zu erkennen gegeben hatten.

Anhand von drei Millionen Bildern seien 7000 Verdächtige ausgewertet worden, heisst es. Weiter unten auf der Seite ist zu lesen: «Gesucht: Wo arbeiten diese Idioten?» Spätestens diese Formulierung macht klar, dass es sich bei Soko-chemnitz.de nicht um die offizielle Seite eines deutschen Staatsorgans handelt.



(Video: Soko Chemnitz via Youtube)

Für Aufsehen gesorgt

Tatsächlich: Hinter der am Montag aufgeschalteten Seite steht das Kunstkollektiv Zentrum für politische Schönheit des Philosophen und Polit-Aktivisten Philipp Ruch. Der Sohn eines Schweizers und einer Deutschen hatte in jüngerer Vergangenheit mit seinen Aktionen für Aufsehen gesorgt. Zuletzt hatte er auf dem Nachbarsgrundstück des AfD-Politikers Björn Höcke eine Kopie des Denkmals für die ermordeten Juden Europas errichtet. Zuvor hatte dieser das aus Betonklötzen bestehende Mahnmal kritisiert.

In der Schweiz war Ruch mit seinem Inserat «Tötet Roger Köppel!» in Erscheinung getreten. Die Aktion gegen den «Weltwoche»-Chef und SVP-Politiker zog das Zentrum für Politische Schönheit am Theater Neumarkt weiter, wobei die «Entköppelungs»-Aufrufe sehr umstritten waren.

Rechtliche Konsequenzen

Auch bei der aktuellen Aktion stellt sich wieder die Frage: Was darf Kunst? «Soko Chemnitz» sei rechtskonform, lassen die Urheber im FAQ der Seite wissen, wobei Beobachter dies infrage stellen. So schreibt Spiegel online: «Sollten auf den Bildern reale Personen zu sehen sein, könnten dem Künstlerkollektiv rechtliche Konsequenzen drohen.»

Das Künstlerkollektiv formuliert die Absicht hinter der Fahndungsseite, auf der sogar Belohnungen ausgeschrieben sind, folgendermassen: «Wir personalisieren das Grauen. Wir geben dem Bösen ein Gesicht. Wir wollen den Rechtsextremismus in Deutschland raus aus der Anonymität hieven.»

«Richtig so»

Die Aktion bleibt streitbar: In einem zweiten, kommentierenden Artikel spricht Spiegel online von «gezielter Eskalation». Dass man sich hierbei schnell die Finger verbrennen kann, zeigt auch eine kleine, aber entscheidende Änderung am Einstieg des Artikels: Bis am Dienstagmittag war so hinter dem Satz «Die Macher halten das nicht für Denunziantentum. Sondern für Kunst» noch der wertende Zusatz «Richtig so» zu lesen. Kurz darauf wurde dieser Satz entfernt. Eine diesbezügliche Anfrage von 20 Minuten bei der Redaktion von «Spiegel online» blieb unbeantwortet.

Dafür liess die Gegenseite nicht lange auf sich warten. Der bekannte Rechtspolemiker Sven Liebich, der wegen seiner Organisation der Montagsdemos in Halle seit Jahren unter Beobachtung des Verfassungschutzes steht, dreht den Spiess um: In einem Video, das auch auf Twitter geteilt wurde, ruft er dazu auf, die Privatadresse von Philipp Ruch herauszufinden und zu teilen: «Dann kann einer bei ihm zu Hause vorbeigehen und mit ihm reden.»

