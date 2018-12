Italienische Abgeordnete billigen Haushaltsplan

Kurz vor Beginn einer Vertrauensabstimmung zum Haushaltsentwurf in der römischen Abgeordnetenkammer hat Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi am Samstag eine Protestaktion von «Blauwesten» im Janua angekündigt.Anhänger von Berlusconis rechtskonservativer Forza Italia wollen blaue Warnwesten als Zeichen des Protests gegen die populistische Regierung in Rom tragen.Blau ist die Farbe von Forza Italia. Aus Protest gegen die Regierung trugen Berlusconis Parlamentarier am Samstag blaue Warnwesten bei der Abstimmung zum Haushaltsentwurf in der Abgeordnetenkammer. «Dieser Haushaltsplan beraubt Italien seiner Zukunft. Diese Regierung wird von inkompetenten Politikern geführt, die Italien nicht mehr lang erdulden kann», sagte Berlusconi.Die seit sechs Monaten amtierende Regierung von Premier Giuseppe Conte habe die Italiener verarmt, ausländische Investoren vertrieben und das ohnehin schwache Wirtschaftswachstum gestoppt. «Die blauen Warnwesten, die unsere Parlamentarier heute tragen, sind das Symbol eines Landes, das wieder arbeiten und produzieren will», so Berlusconi.