Italienische Polizei nimmt neuen Mafiaboss fest

Die italienischen Polizei hat in einem grossen Schlag gegen das organisierte Verbrechen dutzende mutmassliche Mafiamitglieder festgenommen, darunter den künftigen Mafiaboss Settimino Mineo.

Der 80-jährige Mineo und mindestens 45 weitere Verdächtige wurden am Dienstag von den Ermittlern in Sizilien gefasst, wie Behördenvertreter und Medien am Dienstag berichteten. Die Festnahme Mineos sei kurz vor seiner Inthronisierung als Chef bei einem Treffen der Cosa Nostra erfolgt.

(afp)