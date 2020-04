J. K. Rowling bringt Harry Potter zu dir in die Stube

Die britische Erfolgsautorin J. K. Rowling hat am Mittwoch die neue Website «Harry Potter at Home» vorgestellt. Die neue Plattform soll kostenlose Inhalte und Geschichten rund um Harry Potter liefern. Kinder sollen von daheim aus in die Welt des Zauberschülers eintauchen können. Gerade in Zeiten des Lockdowns brauche es ein wenig Magie, um gegen die Langeweile anzukämpfen, liess Rowling verlauten.

«Eltern, Lehrer und Betreuer, die daran arbeiten, Kinder bei Laune und interessiert zu halten, während wir uns im Lockdown befinden, könnten vielleicht ein bisschen Magie brauchen», schreibt die 54-jährige Schriftstellerin auf Twitter.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU