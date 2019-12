Japaner essen heute traditionell bei KFC

Der Tag, an dem bei KFC Japan am meisten los ist, ist normalerweise der 24. Dezember. Das traditionelle Weihnachtsessen der Japaner ist nämlich Kentucky Fried Chicken.

Der Grund ist laut KFC ein amerikanischer Kunde, der an Weihnachten eine japanische Filiale betrat. Da er nirgendwo einen Truthahn auftreiben konnte, entschied er sich für frittiertes Poulet. Inspiriert davon startete der Fast-Food-Gigant 1974 eine Werbekampagne mit dem Namen «Kurisumasu ni wa kentakki!», was so viel bedeutet wie «Kentucky for Christmas». Mitarbeiter brachten damals in allen Filialen Weihnachtsdeko an und servierten spezielle Weihnachtsmenüs.

Seither spielen sich an Weihnachten vor der Fast-Food-Kette kuriose Szenen ab. Hunderte Japaner stehen Schlange, um das Festessen für umgerechnet 32 Franken abzuholen. Es besteht aus einem XXL-Eimer mit einer grossen Portion Fried Chicken, einem Salat und einem Schoggikuchen. Fünf- bis zehnmal mehr Menüs verkauft die Fast-Food-Kette an diesem Tag. Im Land, in dem überwiegend Buddhisten leben, existierte früher keine richtige Weihnachtstradition. Da kam die KFC-Kampagne gerade recht. Nun wird Weihnachten in Japan ebendort gefeiert. Vor allem Paare feiern bei KFC das Fest der Liebe.

(leg)