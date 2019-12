Starb 20-Jähriger nach Sturz von Staudamm?

Der leblose Körper eines 20-jährigen Mannes wurde am Sonntagnachmittag am Fusse des Châtelot-Staudamms (NE) an der französisch-schweizerischen Grenze aufgefunden. Die Kantonspolizei Neuenburg vermutet, dass er bei einem Sturz ums Leben kam.

Der Mann, der nicht in der Region lebte, gehörte laut der Kantonspolizei Neuenburg zu einer Gruppe, die zuvor in der Nähe gefeiert hat. Der Einsatz zur Bergung des Mannes habe insgesamt 34 Mitarbeiter sowie einen Rega-Hubschrauber gefordert.

Jene, die mit dem Todesopfer zuvor gefeiert hatten, erhielten danach psychologische Unterstützung.

(rab/nxp/ats)