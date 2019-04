Joe Biden will US-Präsident werden

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Das gab der 76-Jährige am Donnerstag im Online-Dienst Twitter bekannt. «Die Werte dieser Nation.... unser Ansehen in der Welt... unsere Demokratie... alles, was Amerika zu Amerika gemacht hat, steht auf dem Spiel. Deshalb kündige ich heute meine Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an», schrieb Biden in der Mitteilung.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3