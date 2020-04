Joe Biden wegen sexueller Nötigung angezeigt

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden, der im November Donald Trump gegenüberstehen soll, muss sich mit Vorwürfen wegen sexuellen Übergriffen auseinandersetzen. Beschuldigt wird er von Tara Reade, einer ehemaligen Mitarbeiterin des Senats.

Nach Informationen der AP-Agentur hat sie in Washington eine Beschwerde eingereicht, die von der amerikanischen Presse aufgegriffen wurde. Auch auf Twitter berichtet Reade von den Übergriffen ihres damaligen Chefs. Die Beschuldigungen sind nicht neu. Reade und sechs weitere Frauen warfen dem ehemaligen Vizepräsidenten von Barack Obama bereits 2019 unangemessenes Verhalten vor.

In honor of April Sexual Assault awareness month, I will continue to stand and speak up. 1993 was the year I was sexually harassed and assaulted by Joe Biden, my then boss. The smears and mistruths about me will not take my dignity or change what happened. This was me 1993 pic.twitter.com/mrMnkaenff