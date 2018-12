5000-Fr-Kleid, Seespinnen und Sonnenbrillen

Juliana Awada die Frau des argentinischen Präsidenten Mauricio Macri, ist vielbeschäftigt dieser Tage. Seit letzter Woche weilen diverse Staatsoberhäupter wegen des G20-Gipfels in Buenos Aires – und mit ihnen ihre Partnerinnen.

Am Freitag lud Awada nun zum Lunch. In der luxuriösen Villa Ocampo trafen sich 11 First Ladys. Dazu ein paar Fakten (die Namen aller First Ladys sehen Sie in der Bildstrecke):

Sonnenbrille: Melania Trump trug zwar bei ihrer Ankunft noch tief abgedunkelte Gläser, für die Gruppenfotos mit den anderen Damen, verzichtete sie aber darauf. Im Gegensatz zur indonesischen First Lady Mufidah Jusuf Kalla. Sie trug ihre Sonnenbrille konsequent auf allen Bildern.

Gucci: Und noch einmal Melania. Die Frau des US-Präsidenten trug ein Blumenkleid von Gucci. Preis: knapp 5000 US-Dollar. Die italienische Luxusmarke gefällt offenbar auch anderen Damen. Maria Gabriela Sigala, Frau des Präsidenten der Interamerikanischen Entwicklungsbank, trug Schuhe der gleichen Marke.

Starkoch: Francis Mallmann, Koch und Spezialist für patagonische Küche, zauberte einen typisch argentinischen Lunch. Dazu gehörten Humitas, ein Gericht, das vorwiegend aus Mais besteht, Seespinnen (eine Krabbenart) sowie Flan mit Dulce de Leche zum Dessert.

«Nur Angela Merkels Mann verpasste das Treffen»

Liebling der Medien: Argentinische Stylisten beurteilten die Looks der First Ladys. Sie sind sich einig: Sophie Gregoire hat den besten. Die Frau des kanadischen Staatspräsidenten Justin Trudeau kam in blauen Wildleder-Stilettos und blumigem Rüschenkleid.

Absenzen: «Nur Angela Merkels Mann verpasste das Treffen», schreiben argentinische Medien zur Absenz von Joachim Sauer. Die deutsche Bundeskanzlerin kam wegen einer Flugzeugpanne erst mit Verspätung zum Gipfel. Aber: Auch Angelica Rivera, Frau des mexikanischen Präsidenten, verpasste den Lunch mit den First Ladys.

