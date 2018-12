Juncker wuschelt einer Amtskollegin durchs Haar

Wieder einmal sorgt der Auftritt von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für Verwunderung. Beim letzten EU-Treffen vor den Europawahlen begrüsste er Protokoll-Chefin Pernilla Sjölin auf höchst ungewöhnliche Weise. In einem im Netz kursierenden Video ist zu sehen, wie Juncker der Amtskollegin durch die Haare wuschelt und ihr anschliessend einen Kuss auf die Wange gibt.

#Juncker flips woman’s hair as leaders arrive for EC summit in #Brussels #EUCO pic.twitter.com/DzWTYABWZW

Die Kommentare auf Twitter liessen nicht lange auf sich warten.

«Haarsträubend!» schreibt ein User. Nicht wenige fragen sich, ob Juncker etwas getrunken hatte.

Viele finden die Aktion allerdings grenzwertig und spielen auf #MeToo an.

Isn’t this a #metoo moment, or am I missing something? #Juncker pic.twitter.com/nh9hSQ7760