Bub (5) nimmt seine ganze Klasse zur Adoption mit

Es war ein grosser Tag für Michael Clark. Der Fünfjährige tauchte am Donnerstag zur Adoptionsanhörung vor Gericht in Grand Rapids (Michigan) nicht nur in Begleitung seiner Adoptiveltern auf, sondern auch mit seinem ganz persönlichen Fan-Club. Die Fotos und der Bericht darüber gehen in den sozialen Netzwerken gerade viral und sorgen weltweit für Rührung und Begeisterung.

Umfrage Würdest du ein Kind adoptieren? Ja, sicher.

Das müsste ich mir noch durch den Kopf gehen lassen.

Ich will keine Kinder.

Es sei das erste Mal in ihrer Laufbahn gewesen, dass sie eine ganze Kindergartengruppe zur Anhörung zuliess, sagte Familienrichterin Patricia Gardner zu CNN. Während des Termins winkten die Kinder fröhlich mit auf Stäben gesteckten, roten Papierherzen und erklärten, warum sie zu der Feier gekommen waren: «Michael ist mein bester Freund», sagte ein Junge. Ein Mädchen «outete» sich: «Ich liebe Michael.»

Michaels Klassenkameraden applaudieren

Als Michael und seine Eltern zum Abschluss der Zeremonie mit dem traditionellen Hammer auf den Richtertisch klopften, brachen alle Anwesenden in lauten Jubel und Applaus aus. Die Idee zu diesem ungewöhnlichen Gruppenauftritt vor Gericht kam übrigens von Michaels Kindergärtnerin. Sie übernahm die komplette Organisation, die Anreise mit einem eigenen Schulbus – und sorgte nicht nur bei Michael und seinen Eltern für einen unvergesslichen Tag. Übermütig und glücklich sagt Michael, der neben seinem Adoptiv-Vater steht: «Ich liebe meinen Daddy!»

Junge feiert mit Schulklasse Adoption

Am Donnerstag war der jährliche Adoptions-Tag am Kent County Gericht. Zu diesem Anlass wurden 37 Kinder von ihren neuen Familien willkommen geheissen. Manche Familien hätten einen sehr langen Adoptionsprozess hinter sich, sagte die Richterin Patricia Gardner.

(leg/L'essentiel)