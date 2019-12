Kameras filmen verbotene Telefonate am Steuer

Mit Kameras geht die Polizei im australischen New South Wales jetzt gegen die verbotene Handy-Nutzung im Strassenverkehr vor. Seit Anfang Dezember filmen die Behörden den Fahrerbereich von Autos mit speziellen Kameras mit einer besonders hohen Auflösung, um Fahrer beim Telefonieren zu ertappen.

Das teilte die Regierung in Australiens bevölkerungsreichstem Bundesstaat am Montag auf ihrer Webseite mit. Die Aufnahmegeräte funktionieren demnach bei Tag und Nacht und bei jeder Witterung.



Über 100'000 Autofahrer erwischt

In den ersten drei Monaten sollen Handy-Sünder zunächst nur ein Warnschreiben erhalten. Danach sollen Geldstrafen von mindestens 344 australische Dollar (232 Franken) gelten.

Die Regierung des Bundesstaates hatte die Kameras von Januar bis Juni in einem Pilotprogramm getestet. Dabei seien mehr als 100'000 Autofahrer beim Telefonieren während der Fahrt ertappt worden. Das Benutzen von Freisprechanlagen im Fahrzeug ist laut der Webseite weiter erlaubt.

Seit 2012 gab es nach Angaben der Behörden in New South Wales 182 Unfälle mit Toten oder Verletzten, bei denen ein Fahrer ein Mobiltelefon in der Hand hielt. Die Niederlande hatten im Oktober ein ähnliches Kamerasystem in Betrieb genommen.



(dmo/sda)