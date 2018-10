Keiner weiss, wie spät es in Marokko ist

Für die Einwohner Marokkos war der Sonntag für einmal kein Tag der Ruhe. Ganz im Gegenteil: Das Land im Nordwesten Afrikas verfiel zeitweise ins Chaos, weil niemand mehr wusste, wie spät es war. Gemäss «Spiegel online» liess die staatliche Fluggesellschaft Royal Air Maroc kurzerhand alle Füge von Marokko mit einstündiger Verspätung starten, damit keine Passagiere ihren Flug verpassten.

Verwirrte Marokkaner fluteten die sozialen Netzwerke mit gehässigen Kommentaren und der einfachen Frage: «Was ist denn nun für Uhrzeit?» Während sich die Mobiltelefone und Computer automatisch von der Daylight saving time (DST), also unserer Sommerzeit, verabschiedet hatten, tickten die öffentlichen Uhren an Bahnhöfen und Flughäfen unangetastet weiter.

Negativer Effekt auf Wirtschaft und Gesundheit

Immerhin ist klar, wie und wann die Konfusion entstanden ist: In einer ausserordentlichen Sitzung hatte die marokkanische Regierung am Freitag den Gesetzesentwurf 2.18.855 angenommen. Demnach bleibt Marokko fortan rund ums Jahr bei der DST. Bis anhin hatte Marokko viermal jährlich an den Uhren gedreht: bei der Umstellung zur Sommerzeit und zurück sowie vor und nach den Ramadan-Wochen.

Die Zeitumstellungen hätten einen negativen Effekt auf Gesundheit und Wirtschaft, beruft sich der Entwurf gemäss " target="_blank">Morocco World News auf eine nicht publizierte Studie. Das Festhalten an einer durchgängigen Zeit solle die Verwirrung beseitigen, die durch das Drehen an den Uhren jeweils entstehe. Die ununterbrochene DST sei «ein Experiment», wie es im Gesetzesentwurf weiter heisst.

Dieses Experiment, so scheint es, ist bereits gescheitert, denn die Entscheidung, keine Zeitumstellung auf die reguläre (Winter-)Zeit durchzuführen, war mit nur 48 Stunden Vorlauf viel zu knapp erfolgt. Mit dem Resultat, dass grosse Teile der Bevölkerung nicht informiert waren.

Nun wird in Marokko spekuliert, was die Regierung zu diesem überstürzten Entscheid bewegt haben könnte. Der Generaldirektor des Vermessungsamtes, Chikhi Adib, befeuerte mit einem Eintrag auf Linkedin das Gerücht, dass der Anstoss gegen die Umstellung von Carlos Ghosn, dem CEO von Renault, ausgegangen sei. Der französische Autohersteller hatte erst kürzlich eine Milliarde Euro in seine Werke in Marokko investiert. Für möglichst reibungsfreie Prozesse, so die Theorie von Adib, sei es wichtig, dass Marokko möglichst nahe bei der mitteleuropäischen Zeit liege. Die marokkanischen Minister, so der aufgebrachte Generaldirektor, seien bloss «Funktionäre».

Verwirrung überall

Auch ein Blick ins allwissende Internet bringt zurzeit keine Hilfe. Dort findet man abweichende Angaben: Glaubt man Google, so tickt Marokko eine Stunde hinter Mitteleuropa; fragt man die Seite Time.is, so tickt Marokko im Gleichtakt mit uns; vertraut man jedoch auf Timeanddate.com, so war uns Marokko vorübergehend sogar eine Stunde voraus. Wie umfassend die Konfusion ist, zeigt sich auch daran, dass sich die letztgenannte Seite im Verlauf des Tages bereits wieder umentschieden hat.

Selbst ein Anruf bei einem marokkanischen Diplomaten in der Schweiz bringt keine Klärung. Der Beamte, der nicht namentlich genannt werden möchte, hat die verpatzte Umstellung mitverfolgt: «Normalerweise wäre Marokko zwei Stunden hinter der Schweiz», gibt er Auskunft. Aber: «Ich kann Ihnen leider nicht sagen, welche Zeit dort momentan gilt.»

Die marokkanische Botschaft in Bern war derweil nicht erreichbar, eine Mailanfrage blieb unbeantwortet, und die Telefonleitung war über Stunden besetzt – vielleicht von Marokkanern, die sich nach der Uhrzeit in ihrer Heimat erkundigen wollten?

(mat)