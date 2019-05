Kind findet Crystal Meth für 40'000 Dollar

Sie war mit zwei Freundinnen im benachbarten Bundesstaat Georgia, als die Mutter aus South Carolina in einem Trödelladen ein Mitbringsel für ihren zuhause gebliebenen Nachwuchs fand: Die Packung Lego Classic war noch originalverpackt, als sie sie kaufte. Doch als ihr Kind das Geschenk öffnete, war schnell klar, dass sich zuvor schon jemand an der Schachtel zu schaffen gemacht hatte.

Denn anstelle von bunten Plastikklötzen befand sich im Karton ein Plastikbeutel voll beigem Pulver und verbröckelten Steinchen. Das Kind war sicherlich enttäuscht, doch die Mutter hatte eine Ahnung, um was es sich hier handelte und übergab ihren Fund der lokalen Polizei. Diese zog die Drogenvollzugsbehörde DEA bei, die den Verdacht bestätigte: Es handelte sich um Crystal Meth. Und zwar im Wert von 40'000 Dollar (rund 40'500 Franken).

Der Weg des Pakets

Wie die synthetisch hergestellte Droge in die Legoverpackung und diese in den Trödelladen gekommen waren, konnte mittlerweile rekonstruiert werden: Offenbar kommt es oft vor, dass Dealer ihre Ware per Post in unauffälligen Verpackungen an leerstehende Häuser senden. Der Postbote hinterlegt dann das Packet am betreffenden Ort, und der Empfänger kann es unerkannt aus dem Briefkasten fischen.

In manchen Fällen werden aber Zustellungen gar nicht erst ausgeliefert, wenn die Poststelle weiss, dass eine Adresse nicht mehr gültig ist. Dann kommen die Sendungen in ein Lager und werden nach einer gewissen Frist versteigert. Bei diesen Versteigerungen seien oft Betreiber sogenannter «consignment stores» zugegen – Trödelläden, in denen neben Secondhand-waren auch Restposten verkauft werden.

Keine Anzeige

Theoretisch haben sich in dieser Angelegenheit sowohl der Verkäufer als auch die Mutter strafbar gemacht. Ersterer handelte mit illegalen Substanzen und letztere transportierte Drogen über die Staatsgrenze. Weil beide jedoch offensichtlich ohne Absicht und Kenntnis des Paketinhalts handelten, verzichteten die Behörden auf eine Anzeige.

(mat)