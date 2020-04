Dieser Hund bringt kranker Nachbarin die Einkäufe

Karen Eveleth brachte ihrem Golden Retriever Sundance bei, wie er ihre herzkranke Nachbarin mit Einkäufen und Mahlzeiten versorgen kann. Da die benachbarte Frau seit drei Wochen in Selbstisolation lebt und niemanden mehr hat, der für sie wichtige Besorgungen tätigt, kümmern sich Eveleth und ihr Haustier um die 71-Jährige. Eveleth, die in der Nähe von Colorado Springs lebt, kocht der Rentnerin sogar Essen vor, dass ihr der Rüde bis vor die Haustür bringt.

Die kranke Nachbarin kann ihr Glück immer noch nicht fassen, dass der siebenjährige Hund für sie Botengänge unternimmt. Die tierische Unterstützung habe sie völlig überrascht. Plötzlich sei Sunny, wie sie den Vierbeiner nennt, in ihrem Vorgarten gestanden: Einen Beutel mit Nahrungsmitteln in seiner Schnauze. «Aus heiterem Himmel», wie Renee Hellman gegenüber CNN angibt.

Zur Belohnung gibt es Entenfleisch

Sunny transportiert seither täglich ganze Hühner, Mehlsäcke, Gemüse und Tupperdosen zu Hellman. Routiniert holt er die Einkaufsliste der Rentnerin ab. «Jeden Tag schicken wir etwas hin und her. Er ist einfach glücklich, seinen Job zu machen», so die 71-Jährige. Er überliefere auch die Post. Der Pöstler lasse den Briefkasten offen. Hellman gibt an, sie habe einige Hilfsangebote erhalten, aber Sunnys Unterstützung sei etwas sehr Besonderes. «Die Hilfe macht Spass.»

Die Idee kam dem Frauchen des Golden Retrievers, nachdem sie die Geschichte über einen Hund gesehen hatte, der Menschen in einem Krankenhaus tröstet. «Moment mal, dachte ich. Ich habe einen Hund, der helfen könnte», erzählt Eveleth gegenüber CNN. Er sei ein «bescheidener Held», so seine Halterin. Belohnt wird der Vierbeiner mit Entenfleisch, das er besonders mag.

Sunny hat bereits viele Fans, die seine Botengänge feiern und bewundern. «Das ist der Grund, wieso ich Hunde liebe. Sie sind sehr klug», schreibt jemand auf Twitter. «Wow, so berührend», kommentiert eine Krankenschwester.



(jd)