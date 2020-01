Kinder werfen Schneebälle und werden angeschossen

Zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren wurden am Samstag in Milwaukee, Wisconsin, von einer unbekannten Täterschaft angeschossen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden als Teil einer Teenie-Gruppe zuvor Schneebälle auf fahrende Autos geworfen.

Einer der Schneebälle traf einen weissen Toyota. Das passte dem Fahrer des Wagens gar nicht. Er schoss auf die Teenager-Gruppe. Dabei wurden das 12-jährige Mädchen und der 13-jährige Bub getroffen und mussten ins Spital gebracht worden.

Die Polizei schreibt auf Twitter, dass die Verletzungen zum Glück nicht lebensbedrohlich seien. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um ihre Mithilfe. Bislang gibt es keine genaue Beschreibung des mutmasslichen Täters.

On Saturday, January 4, 2020, at approximately 7:50 p.m., the Milwaukee Police Department responded to a shooting on the 6100 Block of West Birch St. Upon arrival officers found a 12 year old Milwaukee female suffering from a non-life threatening gunshot wound.