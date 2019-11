Klimagipfel soll in Madrid abgehalten werden

Die UN-Klimakonferenz findet in Madrid statt. Diese Entscheidung gab das Klimasekretariat der Vereinten Nationen (UNFCCC) am Freitag in Bonn bekannt. Die Konferenz werde wie geplant in der Zeit vom 2. bis 13. Dezember abgehalten, hiess es weiter.

We are pleased to announce the COP Bureau has agreed that #COP25 will take place from 2-13 December in Madrid, Spain.https://t.co/4XZBBLOd15 pic.twitter.com/YI12XRaroj — Patricia Espinosa C. (@PEspinosaC) November 1, 2019

Eigentlich war Chile als Gastgeberland für die diesjährige UN-Klimakonferenz vorgesehen. Angesichts der politischen Unruhen in seinem Land hatte Chiles Staatschef Sebastián Piñera jedoch am Mittwoch die Konferenz abgesagt und damit monatelange Vorbereitungen über den Haufen geworfen.

Die spanische Regierung hatte am Donnerstag daraufhin angeboten, mit dem Austragungsort Madrid in die Bresche zu springen. Zur 25. Uno-Klimakonferenz wurden 25'000 Delegierte in Santiago erwartet, unter ihnen auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Chile wird seit dem 18. Oktober von schweren politischen Unruhen erschüttert.

Problem für Thunberg

Die Verlegung auf den europäischen Kontinent stellt Thunberg vor ungeahnte Probleme. Die Klimaaktivistin sucht erneut nach einem Weg, den Atlantik zu überqueren. «Es stellt sich heraus, dass ich um die halbe Welt gereist bin, in die falsche Richtung», schrieb die 16-jährige Schwedin am Freitag auf Twitter.

Jetzt, da die Klimakonferenz offiziell umgezogen sei, werde sie Hilfe brauchen. «Ich muss jetzt eine Möglichkeit finden, den Atlantik im November zu überqueren», schrieb sie. «Wenn irgendjemand mir helfen könnte, ein Verkehrsmittel zu finden, wäre ich so dankbar.»

Thunberg war auf einem Segelschiff über den Atlantik mitgefahren, weil sie als Zeichen für mehr Klimaschutz nicht fliegen wollte. Sie sprach in New York vor den Vereinten Nationen, aber auch die geplante Klimakonferenz in Santiago de Chile war ein Grund für die mühsame Reise.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 1, 2019

(Reuters)