Klimawandel treibt Haie an die Küsten

Erst vor knapp einem Monat wurde vor der kroatischen Küste bei Makarska ein riesiger Hai gesichtet. Bei dem Tier handelte es sich um einen Blauhai. Später tauchte vermutlich das gleiche Tier vor Korčula auf. Und nun tauchte wiederum ein grosser Hai in der Nähe des Badeortes Sibenik auf und schwamm dabei sogar nahe an den Strand ins seichte Wasser.

Um welchen Hai es sich genau handelt, ist derzeit nicht bekannt. Allerdings trauten sich viele Urlauber jetzt nicht mehr in das Wasser. Haie sind in der Adria nicht ungewöhnlich. Im Mittelmeer gibt es insgesamt 40 Haiarten, die meisten davon sind harmlos und für den Menschen nicht gefährlich. Und sie bleiben gewöhnlich auch unter sich.



Was diese Hai-Sichtung in Dalmatien aber ungewöhnlich macht, ist die Tatsache, dass der Raubfisch so nahe an der Küste gesichtet wurde. Das könnte auch erst der Anfang von viel mehr Hai-Sichtungen gewesen sein, nicht nur in Kroatien, sondern im gesamten Adriatischen Meer. Grund dafür ist die Klimaerwärmung, die die Temperatur des Meeres ansteigen lässt.

Weisser Hai bald in Küstennähe?

Das Adriatische Meer, kurz auch die Adria, grenzt an Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Albanien. In wärmeren Gewässern können sich Haie besser fortpflanzen und so kann es zu einem grösseren Hai-Aufkommen kommen. Und damit könnten sie sich auch vermehrt in Küstenähe begeben – auch der Weisse Hai.

Aber: Panik ist deswegen nicht angesagt. Insgesamt scheint die Hai-Population eher zu schrumpfen als zu wachsen. Zudem sind Angriffe, vor allem tödliche, sehr selten. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1868 kam es zu elf tödlichen Hai-Attacken im Adriatischen Meer. Zuletzt wurde ein Taucher 2008 von einem Hai vor der Insel Vis schwer verletzt.

