Klinikwasser lief in Bodensee – 100 Kranke

Die Einwohner von Friedrichshafen haben ein Problem mit dem Bodensee. Zumindest mit einem kleinen Abschnitt. Mehrere Badegäste klagten nach dem erfrischenden Bad über Erbrechen und Durchfall.

«Wir sind daraufhin sofort tätig geworden und haben uns vor Ort ein Bild gemacht. Aus dem Buchenbach floss zu diesem Zeitpunkt dunkles, schlecht riechendes Wasser in den Bodensee», so Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung der Stadt Friedrichshafen.

Überfülltes Becken verantwortlich

Mitarbeiter der Feuerwehr entnahmen vorsichtshalber Wasserproben und sperrten das Gelände ab. Anschliessend wurde ein Badeverbot ausgesprochen. Wie der Südkurier schreibt, wurden im Wasser erhöhte E-Coli- und Enterokokken-Werte nachgewiesen. Das Wasser wurde also durch Fäkalien verschmutzt. Laut der Zeitung, stammen diese aus dem Häfler Klinikum.

Normalerweise läuft das Abwasser der Klinik direkt in ein Klärwerk. Da jedoch ein Becken überlief, flossen die Fäkalien wohl direkt in den Bodensee. Bis am Montag herrscht nun ein Badeverbot. Der Bach konnte mittlerweile gereinigt und mit Frischwasser gefüllt werden.

(fss)