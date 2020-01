Trifft Trump am WEF auf Irans Aussenminister?

Die Spannungen im Irak und Iran sind wegen des tödlichen US-Drohnenangriffs auf den iranischen General Qassim Soleimani dramatisch eskaliert. Soleimani war in der Nacht zu Freitag nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden. Er war Kommandeur der Al-Quds-Brigaden, die zu den iranischen Revolutionsgarden gehören und für Auslandseinsätze zuständig sind.

Teheran drohte den USA mit Vergeltung, woraufhin US-Präsident Donald Trump seinerseits ankündigte, die USA würden «schwere Vergeltung» üben, wenn es zu iranischen Vergeltungsaktionen für die Tötung Soleimanis komme.

Teilnahme offiziell bestätigt

Wie CH-Media nun berichtet, soll der iranische Aussenminister Mohammed Javad Sarif ans Weltwirtschaftsforum (WEF), das in zwei Wochen in Davos stattfindet, eingeladen worden sein – und das bereits vor der Tötung Soleimanis. Die Verantwortlichen des WEF haben diese Information gegenüber der CH-Media-Redaktion bestätigt. Sarif habe bereits zugesagt und sei angemeldet. Brisant ist dies, weil dieser nach der Tötung Soleimanis Rache angekündigt haben soll. In seinen Augen würden die USA «Staatsterrorismus» betreiben. Eine hochkarätige Delegation aus den USA werde zudem ebenfalls am WEF präsent sein.

Kommt Trump oder nicht?

Ob Trump in Davos ebenfalls zu den Gästen zählen wird, ist noch offen. Er war bereits im Januar 2018 am WEF gewesen. Auch 2019 war eine Teilnahme geplant, die er jedoch wegen des damaligen Shutdowns der US-Regierung absagen musste.

In Davos soll sich Sarif, der als WEF-Stammgast gilt, stets als Vertreter eines offenen Iran präsentiert haben. Nach den jüngsten Vorfällen um Soleimani scheint der Wind aber nun gedreht zu haben: Erst vor kurzem nannte er US-Aussenminister Mike Pompeo einen «arroganten Clown».

Die WEF-Verantwortlichen scheinen jedoch gewappnet zu sein, wie sie gegenüber CH-Media versichern: «Wir sind für alle Szenarien vorbereitet», sagt Marcus Caduff, Präsident des WEF-Ausschusses der Bündner Regierung.

24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq.



Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil.



End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c