Narco-U-Boot bunkert fünf Tonnen Kokain

Die US-Küstenwache hat während einer Patrouille im Ostpazifik ein Tauchboot entdeckt. Das sogenannte Narco-U-Boot hatte eine Länge von gut 12 Metern und war gefüllt mit Drogen.

Wie die Küstenwache in einer Mitteilung schreibt, enthielt das U-Boot über 5 Tonnen Kokain im Wert von mehr als 165 Millionen Dollar. Vier Personen konnten im Rahmen der Operation, die mit kolumbianischen Behörden durchgeführt wurde, verhaftet werden. Rund 500 Kilogramm Kokain konnten direkt vom Schiff geborgen werden, der Rest wurde in der Basis vom U-Boot geholt und sichergestellt.

Der Kapitän des Schiffes der Küstenwache, Matthew Waldron, sagt in einem Statement: «Es gibt keine Worte, um das Gefühl zu beschreiben, das die Valiant Crew gerade erlebt.»

