Küstenwache springt auf fahrendes U-Boot

Die US-Küstenwache hat ein Video veröffentlicht, das sie bei einem Einsatz zeigt. Darin ist zu sehen, wie ein Besatzungsmitglied auf ein U-Boot springt, das an der Wasseroberfläche durchs Meer rauscht. Im Innern des U-Boots befinden sich knapp 18 Tonnen Kokain im Wert von 232 Millionen Dollar (knapp 229 Millionen Franken).

Der Bundesbeamte schlägt schliesslich auf die Öffnung des U-Boots ein. Kurz darauf ist zu sehen, wie sich die Luke öffnet und ein Mann erscheint. Der Vorfall ereignete sich Mitte Juni im östlichen Pazifik. Gemäss «Fox News» befanden sich fünf mutmassliche Drogenschmuggler an Bord des U-Boots.

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I