LKW-Fahrer nannte sein Gefährt «Polar Express»

Die britische Polizei hat am Mittwoch 39 Leichen – 38 Erwachsene und einen Jugendlichen – in einem Lastwagen-Container entdeckt. Der Fahrer des Lastwagens wurde wegen Mordverdachts festgenommen. Das Fahrzeug stamme vermutlich aus Bulgarien und sei in der Nacht in einem Industriegebiet in Grays östlich von London gefunden worden, teilte die Polizei in der ostenglischen Grafschaft Essex mit.

Beim Fahrer handelt es sich um den 25-jährigen Mo Robinson aus Nordirland. Auf Facebook und Instagram postete Robinson in der Vergangenheit immer wieder Bilder von seinem LKW. In den Posts nannte er den LKW «Scandinavian Express» und «Polar Express».

Wo Robinson den Container genau auflud, ist noch unklar. Die Polizei geht Nachweisen nach, wonach er den Container in Purfleet, eine Stadt kaum 24 Kilometer von Essex entfernt, auflud. Der Container soll in der Nacht zuvor aus Zeebrugge in Belgien per Schiff angekommen sein.

Waren es Flüchtlinge?

Gemäss britischen Medien soll der LKW nicht Mo Robinson gehören, sondern einer Firma in Irland. Der LKW soll 2017 in Bulgarien registriert worden sein. Posts auf Facebook lassen darauf schliessen, dass Robinson oft in Skandinavien unterwegs war.

Rettungskräfte hatten den Lastwagen nach Angaben der Polizei gegen 1.40 Uhr Ortszeit (2.40 Uhr MESZ) im Waterglade-Industriegebiet in Grays entdeckt und die Polizei verständigt.

Es gab zunächst keine Angaben dazu, ob es sich bei den Opfern um Flüchtlinge handelt. Seit Jahren versuchen immer wieder Flüchtlinge, heimlich nach Grossbritannien zu kommen. Oft verstecken sie sich dabei in Lastwagen.



Im Container eines Lastwagens entdeckten Beamten 39 Leichen. (Video: AP)

