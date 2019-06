Leiche von 4-Jähriger im Rhein gefunden

Auf dem Rhein ist am Donnerstag bei Gerstheim, Frankreich, ein Schlauchboot gekentert. Drei Menschen starben, darunter ein ein 6-jähriges Mädchen aus Deutschland. Eine weitere 4-Jährige wurde seither vermisst. Nun wurde ihre Leiche gefunden, wie «20minutes.fr» mit Verweis auf die Präfektur Niederrhein berichtet.

Das Kind hatte keine Schwimmweste getragen. Rettungskräfte fanden es am Dienstag stromabwärts am deutschen Ufer.

Opfer waren Deutsche und Rumänen

Nach Angaben des Rettungszentrums von Bas-Rhin war das kleine Boot auf der Höhe der Schleuse von Gerstheim im Rhein gekentert. Mehrere Menschen seien daraufhin ins Wasser gesprungen, um die Insassen des Bootes zu retten. Ein Helfer kam ebenfalls ums Leben.

Bei den Opfern aus dem Boot soll es sich um Deutsche und Rumänen handeln, berichtete «Dernières Nouvelles D'Alsace». Nach Angaben der französischen Präfektur Bas-Rhin gehörten die beiden Mädchen zu einer Gruppe von sieben Feriengästen aus Deutschland, von denen sich vier an Bord des Schlauchbootes befanden. Mit den Mädchen sassen zwei Erwachsene rumänischer Nationalität in dem Boot, drei weitere Mitglieder der Gruppe warteten am Ufer.

(vro)