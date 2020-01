Leichen von Ehepaar und deren Sohn gefunden

Am frühen Sonntagabend hat die Polizei in einem Haus in Starnberg, einem Nobel-Ort im Süden von München, drei Leichen gefunden. Wie focus.de schreibt, soll es sich nach ersten Informationen um ein Ehepaar und deren Sohn handeln.

Angehörige hatten die Polizei zuvor verständigt, weil sie die Eheleute mehrere Tage nicht erreicht hatten. Die Ermittler gehen von einer Gewalttat aus.

(rab)