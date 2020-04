200-Meter-Schlange vor Wiener Baumarkt

Mit der stufenweise Lockerung der Anti-Corona-Massnahmen wagt Österreich als eines der ersten Länder in Europa einen Schritt in Richtung Normalität. Kleinere Geschäfte und Baumärkte öffneten am Dienstag um 7.40 Uhr wieder ihre Tore.

Umfrage Haben Sie Angst, sich beim Einkaufen zu infizieren? Ja, ich treffe gewisse Vorkehrungen

Nein, ich habe keine Angst

Ich kaufe sowieso nur online ein

Weiss nicht

Wie Videos zeigen, bildeten sich vor den Läden schnell grosse Warteschlangen. Vor einem Baumarkt in Wien standen die Menschen 200 Meter an. Die Geschäfte unterliegen strengen Auflagen: die Zahl der Personen ist begrenzt, Kunden müssen Gesichtsmasken tragen und Abstandregelungen einhalten. Händler, die zu viele Kunden ins Lokal lassen, müssen mit bis zu 3600 Euro Strafe rechnen.

Von der Öffnung profitieren rund 80 Prozent der Einzelhändler, also über 14'000 Läden. Allein in Wien dürfen somit rund 4500 Läden wieder ihre Waren verkaufen.

«Wir sind noch nicht über den Berg»

Ab dem 1. Mai sollen dann Einkaufszentren, grössere Geschäfte und Friseure folgen. Restaurants und Hotels könnten ab Mitte Mai schrittweise wieder öffnen. Bundeskanzler Sebastian Kurz skizzierte vergangene Woche einen Stufenplan zur Wiedereröffnung von Teilen der Wirtschaft.

«Ich bin mir einfach zu 100 Prozent sicher, dass wir das Richtige getan haben und das Richtige tun», sagte Kurz in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung «Kurier» und erklärte am selben Tag im ORF: «Wir sind noch nicht über den Berg. Die Gefahr ist immer noch unter uns.» Selbstisolation und «Social Distancing» seien weiterhin notwendig.





(fss/reuters/Heute)