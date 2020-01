Flaschenpost kommt nach 23 Jahren bei Frau an

Erst nach 23 Jahren hat eine Flaschenpost mit einem Liebesbrief ihre Empfängerin erreicht. Georg Nies aus Kiel in Deutschland hatte die Flaschenpost damals abgeschickt. Der Brief war an seine Frau Martina gerichtet. Auf einem Papier stand mit schwarzem Filzstift geschrieben: «Da ich mich auf die Flaschenpost verlassen möchte, wollte ich dir nur schreiben, wie sehr ich dich liebe.»

Obwohl die Flaschenpost nur zwei Jahre im Meer trieb, bevor sie gefunden wurde, erreichte sie die Empfängerin erst nach über zwei Jahrzehnten. Dies ist Medienberichten zufolge der Recherche einer Facebook-Gruppe zu verdanken.

«Schön, dass es immer noch gilt»

Eine Engländerin hatte in einem Trödelladen in England die Flaschenpost mit einem Brief an eine Martina Nies aus Kiel gekauft, sie startete daraufhin eine Suchanfrage in einer Facebook-Gruppe von Studierenden der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Das Teilen des Beitrags und die Recherche der Studierenden führten letztendlich zum Erfolg.

Laut «shz.de» ist das Paar immer noch verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder. Wie Martina Nies sagt, ist sie überrascht und glücklich über diese alte Liebesbotschaft ihres Mannes, vor allem auch, weil sie nichts von der Flaschenpost gewusst hatte. «Es ist schön, dass es immer noch gilt», so die Empfängerin.

