Lockte Vater seine Familie in tödlichen Hinterhalt?

Auf der Kanaren-Insel Teneriffa hat die spanische Polizei die Leichen einer 39-jährigen Deutschen und deren zehnjährigen Sohns entdeckt. Die Leichen seien in einer abgelegenen Höhle in den Bergen aufgefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Familienvater wurde festgenommen. Er wies Spuren eines Kampfes auf.

Demnach hatte ein weiteres Kind des Paares Alarm geschlagen: Der Siebenjährige habe anscheinend einem Hinterhalt entkommen können und sei von Passanten aufgegriffen worden. Diese verständigten daraufhin die Polizei. «Bild» hat die Personen auf der Ferieninsel getroffen, die sich dem Jungen annahmen, nachdem er zunächst Stunden umhergeirrt war.

«Söhne mussten alles mit ansehen»

Die Passanten halfen dann auch bei der Übersetzung der Aussagen bei der Polizei. «Der gemeinsame Tag habe mit einem Picknick begonnen. Dann habe der Vater unter dem Vorwand, Geschenke versteckt zu haben, die Familie in eine Höhle gelockt», sagte eine der Frauen, die sich um den Jungen gekümmert hatte, der Boulevardzeitung. Dann habe der Vater, laut den Ausführungen des überlebenden Jungen, angefangen, auf die Mutter einzuschlagen. «Die Söhne mussten alles mit ansehen. Der jüngere der beiden sei dann losgerannt.»

Spanische Zeitungen berichteten unter Berufung auf Ermittlerkreise, die Frau habe mit ihren Kindern den Vater auf Teneriffa besucht. Der Mann habe sich auf den Kanaren niedergelassen.

Der Vorfall sorgte in Spanien für Entsetzen, bis hin zu Ministerpräsident Pedro Sánchez. «Eine Frau und ihr Sohn wurden ermordet. Erneut hat die Macho-Gewalt zugeschlagen», schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. «Wir müssen damit Schluss machen.» Der Vater soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

