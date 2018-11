Wasserwerfer landen auf dem Schrottplatz

Es hatte nach einem Schnäppchen ausgesehen: Mit dem Wasserwerfer 9000 hätte Boris Johnson dem englischen Steuerzahler über zwei Millionen Pfund ersparen wollen. Der damalige Bürgermeister Londons hatte die grossartige Idee, sich auf dem Gebrauchtmarkt umzusehen.

Während drei fabrikneue Einsatzwagen die stolze Summe von 2,3 Millionen Pfund (knapp 3 Millionen Franken) verschlungen hätten, konnte sich Johnson drei ausgediente Wasserwerfer von der deutschen Polizei sichern. Die Kaufsumme von 85'022 Pfund war so verlockend, dass der Bürgermeister 2014 bei diesem Kauf die Rückendeckung von 65 Prozent der Stimmbürger bekam.

Mays Machtwort

Doch bald wurde klar, wieso die 25 Jahre alten Wagen so günstig waren: Nicht weniger als 67 Mängel wurden festgestellt. Ehe diese behoben waren, durften die Fahrzeuge nicht von der Metropolitan Police eingesetzt werden. Dieses Machtwort sprach Theresa May, die damals noch als Innenministerin amtete.

Es zeichnete sich eine Pleite für Boris Johnson ab. Also ordnete er die Behebung der Mängel an. Allein die Umrüstungen, die nötig waren, damit die Fahrzeuge die Schadstoffgrenzwerte der Stadt nicht überschritten, beliefen sich auf 32'004 Pfund. Ein neuer Anstrich (weiss statt militärgrün) kostete 19'035 Pfund. Es wurden Hinweisschilder für 3109 Pfund angebracht – und im Wageninnern Stereoanlagen mit CD-Playern für 970 Pfund.

Schlicht zu stark

Am Ende stand unter dem Strich die nunmehr schon deutlich stattlichere Summe von 322'000 Pfund (rund 411'000 Franken). Das änderte jedoch nichts daran, dass die deutschen Wasserwerfer schlicht zu stark waren. In Stuttgart hatte ein 66-Jähriger bei einem früheren Einsatz das Augenlicht verloren, und May warnte wiederholt vor der gesundheitlichen Gefährdung, die von diesen veralteten Maschinen ausgehe. Also blieb sie bei ihrem vernichtenden Fazit für den Einsatz der Wasserwerfer 9000 in London: zu gross, zu gefährlich.

Und unter dem Strich: zu teuer. Die drei Fahrzeuge standen fortan ungenutzt im Fuhrpark der Polizei. Johnson beschönigte den Umstand mit dem Hinweis darauf, dass die Gefährte immerhin zu Trainingszwecken eingesetzt werden könnten. Aber die Anschaffung war eine Pleite.

Neuer Käufer gesucht

Um den finanziellen Schaden etwas einzugrenzen, entschloss sich der amtierende Bürgermeister, Sadiq Khan, einen neuen Abnehmer für die veralteten Wasserwerfer zu suchen. Das gestaltete sich auch deshalb schwierig, weil Deutschland die Wasserwerfer mit Auflagen verkauft hatte: Die Fahrzeuge dürfen nur innerhalb von Europa und ausschliesslich von staatlichen Sicherheitsorganisationen betrieben werden.

Nach zwei Jahren wurde man endlich fündig: Wie am Montag bekannt wurde, stehen die drei Wasserwerfer 9000 fortan auf einem Schrottplatz in Newark, Nottinghamshire. Der Altmetallhändler zahlte der Regierung 11'025 Pfund. Das deckt nicht einmal die Versicherungskosten von 12'000 Pfund, die in England seit dem Kauf angefallen waren.

(mat)