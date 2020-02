Polizei erschiesst mutmasslichen Terroristen

Vor einem Laden in der Streatham High Road in London hat ein Mann auf mindestens eine Person eingestochen, wie britische Medien berichten. Die Polizei hat den Angreifer erschossen. Sie geht von einem terroristischen Hintergrund aus.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates