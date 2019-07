Lorenzo (2) verschwindet in der Gepäckanlage

Der kleine Lorenzo hat Glück, dass er nicht noch schlimmer verletzt ist: Der Zweijährige war am Flughafen Hartsfield-Jackson in Atlanta in eine Gepäckförderanlage gestiegen. Erst nach einer fünf Minuten langen Fahrt durch einen Scanner und einer Sortieranlage konnte er von Sicherheitspersonal gerettet werden.

Aufnahme der Überwachungskamera zeigen, wie sich Lorenzo zunächst der Gepäckanlage nähert und auf dem Förderband absitzt. Seine Mutter ist gerade mit dem Einchecken am Terminal beschäftigt. Dann verschwindet der Kleine plötzlich im Tunnel.

Mutter wollte in die Anlage klettern

Der Bub kämpft verzweifelt, um hinauszukriechen, klettert sogar über einen Koffer. Vergebens. Das Band fliesst weiter - und wird immer schneller. Lorenzo kommt in den Scanner und landet schliesslich in der Sortieranlage. Erst jetzt wird er vom Personal entdeckt. Mit einem gebrochenen Handgelenk wurde er ins Spital gebracht.

Seine Mutter erzählte dem Sender «WSBTV», sie wäre am liebsten ebenfalls in die Anlage gestiegen, um ihrem Sohn zu holen. «Aber das Personal liess das nicht zu», sagte Edith Vega. Sie habe dann nur noch gehofft, dass Lorenzo Spass an der Fahrt habe.



(kle)