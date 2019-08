Lotto-Gewinner teilt Geld mit autistischem Bruder

Der 24-jährige Dean Weymes erschien am Morgen des 30. Juli normal zur Arbeit. Am Abend zuvor hatte er noch nicht überprüft, ob er im Lotto gewonnen hat. In der ersten Pause während der Arbeit holte er das nach. Und da habe er erkannt: «Ich muss nicht hier sein, wenn ich nicht hier sein will», sagt er gegenüber der «Dailymail». Weymes hat tatsächlich gewonnen und erhält deshalb 10'000 Pfund (rund 12'000 Franken) monatlich während der nächsten 30 Jahre. Gleich am nächsten Tag reichte er die Kündigung ein.

Doch der mittlerweile ehemalige Amazon-Mitarbeiter will das Geld nicht einfach nur für sich ausgeben. Weymes will damit seinem Bruder helfen: «Robert hat schweren Autismus. Er spricht kaum, kann aber ein paar Namen und gewisse Worte sagen, aber er ist wie ein Baby.» Ausserdem könne er aggressiv werden und sich selbst oder andere verletzen.

«Ich bin jetzt für den Rest meines Lebens sorgenfrei.»

Für die Familie sei die Situation schwierig, auch in beruflicher Hinsicht, da Robert intensive Pflege brauche. Nun will der 24-Jährige mit seinem neu gewonnenen Geld eine professionelle Pflegekraft für seinen 23-jährigen Bruder finanzieren. «Ich will für ihn die am besten ausgebildeten Pfleger und ich möchte, dass meine Eltern einen normalen Alltag haben, währenddessen sie auch Pause machen können», sagt Weymes gegenüber dem «Mirror».

Doch Weymes, der in Irland Film und Video studiert hat, gönnt sich auch selbst etwas. So will er sich aufs Drehbuchschreiben konzentrieren und seine Schwester, den Schwager und seinen Neffen ins Disneyland einladen. «Ich bin jetzt für den Rest meines Lebens sorgenfrei», sagt Weymes. Nun könne er damit beginnen, seine Bucketlist abzuarbeiten.

