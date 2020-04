Schweizer Sterne-Koch macht jetzt Suppenküche

Das New Yorker Luxusrestaurant Eleven Madison Park des Schweizer Starkochs Daniel Humm wird in der Corona-Krise zur Suppenküche. Zusammen mit der Wohltätigkeitsorganisation Rethink sollen bis zu 3000 Mahlzeiten pro Tag gekocht und dann gegen einen geringen Preis an Hilfskräfte und Bedürftige gegeben werden, teilte Humm per Instagram mit.

«Diese Stadt hat mir alles gegeben, also wollte ich eine Art und Weise finden, mit der ich zurückgeben kann», sagte Humm der New York Times. Sein Luxusrestaurant mitten in Manhattan, das bereits zahlreiche kulinarische Auszeichnungen gewonnen hat und zu den besten Restaurants der Welt gezählt wird, hatte zuvor wegen der Corona-Pandemie vorübergehend geschlossen.

Mahlzeiten werden von Gourmet Köchen zubereitet

Rethink ist eine gemeinnützige Organisation aus New York, die überschüssige Lebensmittel aus Lebensmittelgeschäften und Restaurants verwendet, um meist Kostenlose oder Preisgünstige Mahlzeiten für bedürftige New Yorker zuzubereiten. Rethink und Eleven Madison Park haben sich mit American Express und Resy zusammengetan, um die Initiative zu finanzieren.

Die Aktion startet am kommenden Donnerstag. Zubereitet werden die Mahlzeiten von niemand geringerem, als den 12 Köchen des Preisgekrönten Restaurants. Seit März ist das Restaurant aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs in den USA geschlossen.

Such an honor and privilege to partner with Daniel Humm, Eleven Madison Park, and @AmericanExpress to help feed those in need.



We have set up a Restaurant Response Program to assist with food need and access during times of crisis #rethinkfoodnyc.https://t.co/aE401lLTEK pic.twitter.com/avLizSPWWy