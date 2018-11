Seehofer schickt Maassen in einstweiligen Ruhestand

Mit kritischen Äusserungen über die grosse Koalition hat sich der bisherige deutsche Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maassen erneut in die Schusslinie gebracht. Was am Sonntag bereits aus Koalitionskreisen in Berlin durchsickerte, ist jetzt Tatsache: Der 55-Jährige, der eigentlich als Sonderberater ins Bundesinnenministerium wechseln sollte, verliert sein Amt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte am Nachmittag, er habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gebeten, Maassen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Zuvor hiess es einem Medienbericht zufolge, der scheidende Verfassungsschutzpräsident habe selber um die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand gebeten.

«Inakzeptable Formulierungen»

Hintergrund ist eine Abschiedsrede Maassens. Diese enthalte «inakzeptable Formulierungen», sagte Seehofer. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei ihm mit Maassen nicht mehr möglich. Er halte es unter anderem für «nicht akzeptabel», von linksradikalen Kräften in der SPD zu sprechen. Der Innenminister bezeichnete sich als «menschlich enttäuscht».

In einer Rede vor dem «Berner Club», einem internationalen Kreis von Geheimdienstchefs, hatte Maassen dem AFP vorliegenden Redemanuskript zufolge sein umstrittenes Interview verteidigt, in dem er seine Einschätzung wiedergab, es habe in Chemnitz keine rechtsextremen Hetzjagden gegeben.

Weiter sagte Maassen demnach: «Aus meiner Sicht war dies für linksradikale Kräfte in der SPD, die von vorneherein dagegen waren, eine Koalition mit der CDU/CSU einzugehen, der willkommene Anlass, um einen Bruch dieser Koalition zu provozieren.»

Seehofer war lange gegen Maassens Freistellung

Maassen wurde nach Angaben von Seehofer von seinen Pflichten freigestellt. Dieser Schritt sei durch die Rede «unvermeidlich» geworden, sagte Seehofer. Er hatte sich lange gegen eine Ablösung Maassens an der Spitze des Inlandsgeheimdienstes gesträubt. Der Streit hatte im September eine Koalitionskrise ausgelöst, die fast zum Bruch der Regierung führte.

Die Leitung des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) übernimmt zunächst der Vizepräsident der Behörde, Thomas Haldenwang. Seehofer kündigte an, er werde dem Bundeskabinett zeitnah einen Vorschlag über die Neuregelung der Führung im BfV zur Entscheidung vorlegen.

Geht Maassen in die Politik?

In seiner viel kritisierten Rede äusserte sich Maassen auch über mögliche neue Aufgaben. Laut der «Süddeutschen» sagte Maassen, er könne sich auch ein Leben ausserhalb des Staatsdiensts vorstellen, nicht nur in der Privatwirtschaft sondern auch in der Politik.

Er sei in Deutschland als Kritiker einer naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik bekannt. Die Rede war seit dem 24. Oktober im Intranet des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu lesen.

Welle der Empörung

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten sich im September zunächst darauf verständigt, dass Maassen als Staatssekretär ins Innenministerium wechseln sollte.

Nach einer Welle der Empörung beschlossen sie dann, dass der 55-Jährige im Innenministerium im Rang eines Abteilungsleiters für europäische und internationale Aufgaben zuständig sein sollte. Nach Maassens Abschiedsrede ist nun auch dies vom Tisch.

(sda/afp)