Macron fordert mehr Respekt von Donald Trump

Nach den heftigen Twitter-Attacken von US-Präsident Donald Trump hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron seinen Amtskollegen zu einem höflicheren Umgangston unter Partnern aufgerufen. Die Vereinigten Staaten und Frankreich seien historische Verbündete, «und unter Verbündeten schuldet man sich Respekt», sagte Macron am Mittwoch dem Sender TF1. Die Franzosen würden von ihm erwarten, auf die Tweets des US-Präsidenten nicht weiter einzugehen, sondern weiter an der «wichtigen Geschichte» der beiden Staaten zu arbeiten.

Macron äusserte sich vom Flugzeugträger Charles de Gaulle aus. Er selbst bewertete Trumps Äusserungen nicht, stimmte aber der Frage des Journalisten zu, ob die Tweets des US-Präsident «unhöflich und taktlos» gewesen seien. Macron antwortete darauf: «Sie haben alles gesagt.» Trump betreibe mit seinen Twitter-Botschaften «amerikanische Politik und ich lasse ihn amerikanische Politik machen».

Trump kritisiert die Idee der europäischen Armee

Zugleich schlug Macron versöhnliche Töne an. Er werde mit Trump nicht über Twitter eine Debatte austragen, sagte er. Stattdessen verwies er auf den gemeinsamen Kampf der beiden Staaten gegen den «islamistischen Terror». In Syrien und Afrika «arbeiten unsere Soldaten jeden Tag zusammen, riskieren ihr leben zusammen», sagte Macron.

Trump hatte nach seiner Rückkehr aus Paris von den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs erneut Macrons Idee einer europäischen Armee kritisiert. Dabei verwies er am Dienstag auf die historische Erfahrung Frankreichs aus den beiden Weltkriegen - dass die Gefahr damals von innerhalb Europas ausging, nämlich Deutschland.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!