Mädchen (4) überlebt fünf Tage allein im Dschungel

Tagelang irrte ein vierjähriges Mädchen allein durch den Dschungel. Um zu überleben, ass es Früchte und trank Flusswasser. Nach fünf Tagen entdeckte schliesslich ein Cousin Ana Vitória mitten im Urwald. Medienberichten zufolge sass die Vierjährige auf einem Baumstamm, nur zwei Kilometer von dem Ort entfernt, an dem sie verschwunden war.

Wie ihre Mutter zu «Mail Online» sagt, konnte sie nicht mehr laufen. Zudem war sie dehydriert und wies Kratzer und Schrammen auf. Sie befindet sich zurzeit im Spital. Ihre Eltern gehen davon, dass sie sich vollständig erholen wird.

No dia 29 de dezembro, Ana Vitória brincava com a irmã de 8 anos no quintal de casa, na comunidade do Rio Maniva, uma das muitas ilhas do Pará. As duas estavam perto da mata, quando a menina se perdeu: https://t.co/ZsiQjf1vch #JN