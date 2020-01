Mädchen nach 24 Stunden aus Trümmern gerettet

Nach dem Erdbeben in der Türkei ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 29 gestiegen. Mehr als 1400 Menschen wurden nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde bei dem Erdbeben verletzt. Der Osten der Türkei war am Freitag von einem Erdbeben der Stärke 6,8 erschüttert worden. Das Beben ereignete sich am Abend in der Provinz Elazig 550 Kilometer östlich der Hauptstadt Ankara.

Insgesamt konnten die Rettungskräfte bislang 43 Überlebende retten. Darunter auch ein zweijähriges Mädchen. Das Kind lag über 24 Stunden lang unter Trümmern. Ein Rettungsteam konnte die Zweijährige schliesslich bergen – zusammen mit ihrer Mutter. Von 22 Personen fehlt noch jede Spur.

Erdbeben in der Türkei



(mon/reuters)