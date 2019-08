Mailand verbannt E-Trottinette von Strassen

Die italienische Metropole Mailand verbannt die beliebten E-Scooter vorerst von ihren Strassen. Das berichten verschiedene italienische Medien. In einem Schreiben vom Mittwoch hätten die Behörden jegliche E-Trottinett-Vermieter, die in Mailand tätig sind, dazu aufgerufen, alle Fahrzeuge innert drei Tagen einzuziehen, und ihnen die Lizenz entzogen, schreibt etwa der «Corriere della sera».

Erst vor knapp zwei Monaten hatte der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli ein Beschluss unterschrieben, der erste gesetzliche Richtlinien für die Fahrt mit E-Scootern auf italienischen Strassen vorgibt. Wie der «Corriere della Sera» berichtet, dürften E-Scooter demnach in aller Regel nur von Erwachsenen genutzt werden. Das Rollen ist in Fussgängerzonen sowie auf Velowegen gestattet. Strikt untersagt ist die Fahrt auf Trottoirs sowie bei starkem Regen.

Zu viele Unfälle

In Mailand waren die E-Trottinette seit Juni in Fussgängerzonen erlaubt, sofern sie mit einer Geschwindigkeit von höchstens 6 Kilometern pro Stunde unterwegs waren. Grund für das vorübergehende Verbot seien einerseits die zahlreichen Unfälle, die sich in letzter Zeit im Zusammenhang mit E-Scooter ereignet hätten. Andererseits mangelt es laut den mailändischen Behörden an der Einhaltung der neuen Richtlinien.

Die Stadtregierung fordert, dass entsprechende Regelungen nicht missachtet würden. Zudem lässt sie überprüfen, ob die Vermieter sich auch an die Sicherheitsrichtlinien für E-Scooter halten würden. Erst wenn dies sichergestellt sei, sollen die E-Trotti-Anbieter ihre Lizenz zurückerhalten.

(jk)