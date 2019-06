Mallorca will höchstens ein Kreuzfahrtschiff pro Tag

Nur Tage nach dem Protest in Venedig regt sich auch auf der spanischen Insel Mallorca Widerstand gegen den Kreuzfahrttourismus. Auf der Kampagnen-Website «You Move Europe» forderten rund 20 Verbände die Behörden auf, nur noch ein Kreuzfahrtschiff pro Tag zuzulassen. Ausserdem sollen nur noch 4000 Touristen täglich in der Hauptstadt Palma de Mallorca erlaubt werden, wie es auf der Website am Dienstag weiter hiess.

Derzeit gingen täglich drei oder vier Schiffe vor Anker und brächten 15'000 Menschen in die Stadt, sagte Jaume Garau, Leiter der Umweltplattform Palma XXI, der Nachrichtenagentur AFP.

Örtliche Unternehmensverbände hingegen kritisierten den Vorstoss und wiesen auf die positiven Auswirkungen des Kreuzfahrttourismus auf die örtliche Wirtschaft hin.

So viel Schwefeldioxid wie 260 Mio. Autos

Wie aus der amtlichen Statistik hervorgeht, ist die Zahl der Kreuzfahrttouristen, die in Palma an Land gehen, zwischen 2009 und 2018 von 545'000 auf 1,19 Millionen gestiegen. Einer Studie der europäischen Organisation Transport & Environment zufolge weist Palma de Mallorca nach Barcelona die höchste durch Kreuzfahrtschiffe verursachte Luftverschmutzung Europas auf.

Wie «EuroNews» schreibt, stossen die riesigen Kreuzfahrtschiffe europaweit zehnmal mehr Schwefeldioxid aus als die 260 Millionen Autos, die auf dem Kontinent zirkulieren. Dabei gilt Spanien laut einem Bericht der Europäischen Föderation für Verkehr und Umwelt als das am stärksten von dieser Kontamination betroffene Land.

Die Organisation wirft ausserdem Kreuzfahrtunternehmen wie Carnival oder Royal Caribbean vor, unreine Kraftstoffe zu verwenden, deren Verbrennung einen hohen Anteil an gesundheitsschädlichen giftigen Gasen erzeugt und zur Versauerung der Umwelt beiträgt.

In Venidig ist das nicht anders

Als Reaktion auf die Kollision eines Kreuzfahrtriesen mit einem Ausflugsschiff in Venedig hatten dort am Samstag tausende Menschen gegen den Kreuzfahrttourismus demonstriert. Sie forderten, die grossen Schiffe aus der Lagunenstadt in der italienischen Adria zu verbannen.

