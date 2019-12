Mann befriedigt sich vor schlafender Schweizerin

Schockmoment für eine 21-jährige Schweizerin in Queensland in Australien: Während die Backpackerin in der Nacht auf Sonntag in einem Hostel in Caloundra schlief, brach ein Mann in ihr Zimmer ein. Als die Frau gegen 4 Uhr morgens erwachte, bemerkte sie, dass der Fremde sexuelle Handlungen an sich selbst vollzog, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Gemäss «7news» stellte sich die Frau weiter schlafend, als der Mann versuchte, in ihr Bett zu steigen. Laut der Polizei schrie die Schweizerin den Mann daraufhin an, woraufhin er in unbekannte Richtung verschwand. «Wie man sich vorstellen kann, war sie deswegen sehr traumatisiert», sagt Detective Sergeant Chris Eaton zu «7news». «Aufzuwachen und zu sehen, wie jemand gerade so etwas tut – da hatte sie grosse Angst.»

Investigators release images of a man who allegedly broke into a hostel at Caloundra yesterday morning. https://t.co/dvDR6Ir9KW pic.twitter.com/gtr6QvGenR — Queensland Police (@QldPolice) December 22, 2019

Die Polizei veröffentlichte ein Bild einer Überwachungskamera, auf dem der Mann mit heruntergelassener Hose zu sehen ist. Bevor er in das Zimmer der Schweizerin einbrach, war er in mehrere andere Räume gegangen, schreibt die Polizei. Der 41-Jährige konnte am Montag festgenommen werden. Es wird vermutet, dass der Mann, der aus der Region stammt, vor den sexuellen Handlungen ein Portemonnaie gestohlen hat. Er soll sich noch am Montag der Anklage stellen.

(vro)