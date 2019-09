Mann fängt während Achterbahnfahrt ein Handy

Im Netz macht derzeit ein Video die Runde, in dem zu sehen ist, wie ein Mann während einer Achterbahnfahrt ein fliegendes Handy fängt. Das Ganze soll sich im August in einem Freizeitpark in Spanien abgespielt haben, wie Medien berichten.

Der neuseeländische Faustballspieler Samuel Kempf war kurz zuvor noch in Winterthur an den Weltmeisterschaften gewesen. Danach habe er mit seiner Familie in Spanien den Park PortAventura besucht. «Ein Typ zwei Reihen vor mir hatte sein Smartphone hervorgeholt, als der Achterbahnritt startete und wir hochfuhren. Dabei fiel es ihm runter und landete auf dem Boden des Wagens», erzählt Kempf dem Portal «stuff.co.nz».

Aus dem Witz wurde Ernst

«Er versuchte noch, es aufzulesen, aber weil er festgeschnallt war, konnte er es nicht erreichen. Ich machte noch Witze, wir sollten uns bereit machen, es zu fangen.» Aus dem Witz soll dann Ernst geworden sein. Plötzlich kam das Handy geflogen. Kempf streckte den Arm aus und fing es auf. Die ganze Szene wurde von einer Kamera festgehalten, die sonst die Gesichter der Leute filmt.

Zurück am Boden habe er das Handy dann wieder dem Besitzer überreicht, der bereits danach gesucht habe. «Er konnte es nicht glauben, er gab mir eine dicke Umarmung.»

Kempf wollte schliesslich das Video kaufen, die Parkmitarbeiterin habe jedoch zuerst verneint, weil sie glaubte, er habe sein Handy während der Fahrt hervorgeholt – was verboten ist. Als sie das Video jedoch schaute, habe sie gestaunt. Schliesslich habe er es dann auch bekommen. Gezahlt habe er dafür aber nichts: Der Handybesitzer soll die Rechnung als Dankeschön beglichen haben.

Ob es sich beim Video um einen tatsächlichen Glücksgriff handelt oder die Szene doch gestellt ist, ist unklar.

