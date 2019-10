Mann geht mit Messer auf Passanten los

In einem Einkaufszentrum in Manchester sind nach Angaben der Polizei fünf Menschen mit einer Stichwaffe verletzt worden. Ein Grossaufgebot steht im Einsatz, die Antiterroreinheit habe die Ermittlungen aufgenommen. Laut Medienberichten wurde das Arndale-Einkaufszentrum im Zentrum der nordenglischen Stadt geräumt.

BREAKING: 4 people stabbed at the Arndale shopping centre in central Manchester, assailant has been arrested by police, motive unknown at this time. (Credit @JohnGre07881147 ) pic.twitter.com/iMVXK4Lbeu