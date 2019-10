Mann hängt mit einem Bein an Kamin

Ein Mann hängt kopfüber in rund 80 Metern Höhe an der Leiter eines Kamins in der Ortschaft Carlisle im Norden Englands. Sein Bein ist offenbar eingeklemmt, er kann sich aus eigener Kraft nicht aus seiner misslichen Lage befreien.

Wie «The Guardian» berichtet, versuchen Rettungskräfte den Mann seit 2.20 Uhr zu retten. Anfänglich hatten die Retter mit einem Helikopter versucht, den Mann zu befreien. Der Einsatz musste aber wenig später abgebrochen werden, da das Risiko zu gross sei, dass sich der Mann durch Windstösse nicht mehr halten könne.

Wer hat einen extralangen Kirschpflücker?

Derzeit sind die Retter auf der Suche nach einem Erntegerät, um an den Hilflosen heranzukommen: «Ich möchte jeden bitten, der einen Kirschpflücker mit einer Stange von 90 Metern hat, sich an die Polizei von Cumbria oder den Feuerwehr- und Rettungsdienst von Cumbria zu wenden», sagte John McVay, Leiter der Rettungsaktion.

Die Strassen im Umkreis des im Jahr 1836 errichteten Bauwerks wurden vorsorglich von der Polizei gesperrt. Wie der Mann sich an der Spitze des Kamins verfangen konnte, ist bis jetzt nicht bekannt.

