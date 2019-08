Mann stirbt, nachdem er Kind belästigt haben soll

Ein 32-Jähriger kam am Samstag in der Stadt Assen in den Niederlanden ums Leben, nachdem es auf einem Spielplatz zu einem Handgemenge mit fünf Männern gekommen war. Einer der fünf Männer ist der Vater eines vierjährigen Mädchens, das das Opfer zuvor unsittlich berührt haben soll.

Wie die niederländische Polizei mitteilte, sind die Angreifer im Alter zwischen 27 und 54 Jahren nach der Tat unter dem Verdacht, den 32-Jährigen geschlagen zu haben, festgenommen worden. Erste Ermittlungen zeigen allerdings, dass das Opfer nicht physisch attackiert wurde. Woran der Mann auf dem Spielplatz starb, ist noch unklar. Die Behörden warten noch auf die Ergebnisse der Obduktion. Die fünf Festgenommenen wurden am Montagmorgen aus der U-Haft entlassen.

Untersuchung wegen der möglichen sexuellen Straftat eingeleitet

Wie Zeugen aussagten, habe der Vater des Mädchens den 32-jährigen taubstummen Mann angesprochen und ihn beschuldigt, seine Tochter sexuell belästigt zu haben. Daraufhin sei es zu einem Streit gekommen und der 32-Jährige habe versucht, auf seinem Velo zu flüchten. In dem Moment sollen die anderen vier Männer sich genähert haben, um dem Vater zu helfen, den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Um die Umstände des Vorfalles zu klären, will die Polizei nun die Vierjährige befragen, berichtet das Nachrichtenportal AD. Die Behörden leiteten eine strafrechtliche Untersuchung wegen der möglichen sexuellen Straftat ein. Die fünf Männer werden weiterhin verdächtigt, am Tod des Verdächtigen beteiligt gewesen zu sein.



