Mann schiesst in Philadelphia auf Polizisten

In den USA hat ein unbekannter Bewaffneter in der Stadt Philadelphia das Feuer eröffnet und mindestens sechs Polizisten angeschossen. Die Lage sei noch nicht unter Kontrolle und niemand solle sich dem Tatort nähern, warnte die örtliche Polizei am Mittwochabend.

Fernsehbilder zeigten einen Grosseinsatz der Polizei mit Dutzenden Beamten, darunter auch schwer bewaffnete Spezialkräfte. Den Berichten zufolge verbarrikadierte sich ein Schütze im Stadtteil Nicetown-Tioga in einem Haus. Eine Anwohnerin sagte dem örtlichen Sender 6ABC, sie habe mindestens 100 Schüsse gehört.

NBC25/FOX66 Breaking News - NBC News reports an active shooter situation in Philadelphia where police were shot at in a North Philly neighborhood. According to CBS3, at least four officers have been rushed to the hospital. (CNN, KYW video) pic.twitter.com/v8XC7pi2z7– Bill Harris (@BillHarrisTV) August 14, 2019

Ein Polizeisprecher teilte mit, die verletzten Polizisten seien in ein Spital gebracht worden. Es gab jedoch zunächst keine Informationen über ihren Gesundheitszustand.

Eine Bundespolizeibehörde, das Büro für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoff, teilte mit, zahlreiche Beamte unterstützten die Polizei von Philadelphia. Die Behörden forderten Medien auf, keine Nachrichtenhelikopter in das Gebiet zu schicken, um den andauernden Einsatz nicht zu behindern.

(chk/sda)