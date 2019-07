Mann schubst Frau vor einfahrenden Zug – tot

Auf einem Bahnhof in Voerde in Nordrhein-Westfalen hat ein 28-jähriger Mann am Samstagmorgen eine Frau vor einen einfahrenden Zug gestossen. Nach Angaben der Polizei wurde die 34-Jährige von dem Regionalexpress überrollt und starb noch vor Ort.

Wie Augenzeugen der «Bild»-Zeitung erzählen, soll es zwischen Täter und Opfer kurz vor der Tat zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dann sei alles sehr schnell gegangen. Als sich der Regionalzug näherte, stiess der Mann die Frau vom Bahnsteig auf das Gleisbett. Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Trotz sofortiger Bergung und Versorgung durch einen Notarzt starb sie.

Der Täter ist polizeibekannt

Augenzeugen konnten den Täter demnach bis zum Eintreffen der Beamten festhalten, die Polizei nahm ihn fest. Er ist demnach polizeibekannt. Er soll noch am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zum Hintergrund der Tat war zunächst nichts bekannt, das Polizeipräsidium Duisburg nahm Mordermittlungen auf. Der Lokführer sowie Augenzeugen und Angehörige wurden von der Notfallseelsorge betreut.

