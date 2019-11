Mann sticht auf Bühne drei Schauspieler nieder

Auf offener Bühne sind in der saudiarabischen Hauptstadt Riad drei Schauspieler niedergestochen worden. Die zwei Männer und eine Frau seien verletzt worden, berichtete das Staatsfernsehen am Montagabend. Ihr Zustand sei stabil.

Es war der erste derartige Angriff, seit im streng konservativen Saudiarabien die lange geltenden Restriktionen für Freizeitvergnügungen deutlich gelockert wurden.

